Barrick Gold-Aktie: Die Aufwärtsbewegung sollte fortgesetzt werden

Die Barrick Gold-Aktie vollzog in der zweiten Hälfte des letzten Jahres eine dynamische Abwärtsbewegung. Sie setzte sich auch in den ersten Wochen des neuen Jahres weiter fort, sodass der Kurs bis zum 26. Februar auf ein Tief bei 18,64 US-Dollar zurückgeworfen wurde. Auf diesem Niveau startete eine Gegenbewegung. Sie erreichte am 17. März zunächst den 50-Tagedurchschnitt und scheiterte an diesem.

