Barrick-Gold-Aktie: An Attraktivität eingebüßt!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Trotz der ultra-lockeren Geldpolitik der Notenbanken und der voluminösen staatlichen Rettungspaketen hat der Goldkurs zuletzt eine durchaus signifikante Korrektur erfahren. Im Zuge der Corona-Krise wurden Kurse von über 2.000 US-Dollar je Feinunze abgerufen, bevor es nun jüngst auf Kurse um die 1.750 US-Dollar zurückging.

In Zeiten, in denen nur noch der Bitcoin in aller Munde als Wertspeicher ist, tun sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung