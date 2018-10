Barrick Gold Aktie: Die Analysten bleiben vorsichtig!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Trotz Kursverlusten in Höhe von 1,88 Prozent am Freitag fällt die Kursentwicklung von Barrick Gold in jüngster Vergangenheit nicht schlecht aus. Vor allem die geplante Übernahme von Randgold sorgte zuletzt für gute Stimmung bei den Anlegern. Die Analysten bleiben dem Titel gegenüber aber noch immer eher vorsichtig eingestellt. So empfehlen derzeit 16 Analysehäuser lediglich zum Halten der Aktie.

Ein Beitrag von Robert Sasse.