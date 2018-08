Barrick Gold Aktie: Am Boden zerstört!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Für Barrick Gold stehen an der Börse derzeit alle Zeichen auf Kursverlust. Erst Mitte Juli unterschritt die Aktie des Konzerns die 100-Tage-Linie, was für ein Kaufsignal sorgte und das Papier weiter unter Druck brachte. Am Montag wurde jetzt auch noch ein neues 12-Monats-Tief bei 13,76 CAD erreicht. Das dürfte die Stimmung der Anleger nicht eben verbessern, wie es sich auch an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.