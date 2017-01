Barrick Gold (2) – Was sagt die Markttechnik?

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

im ersten Teil unserer Analyse haben wir uns einige fundamentale Kennzahlen des Goldminenbetreibers aus Kanada angeschaut. Dabei haben wir festgestellt, dass das Unternehmen trotz einem massiven Schuldenabbau im Laufe der letzten beiden Jahre hoch verschuldet bleibt. Positiv hingegen fiel für den Zeitraum Q1-Q3 2016 die Eigenkapitalrendite sowie die Umsatzrendite im Vergleich zu den Jahren davor auf. Interessant wird es daher zu sehen, ob diese Entwicklung sich auch im Rahmen des Abschlussberichts im Februar zeigt. Schauen wir uns die technische Entwicklung des Kursverlaufs an.

Aktie tut sich schwer den Trend fort zu setzen

Sicherlich fällt der langfristige Abwärtstrend, seit 2011 auf. Der Kurs der Aktie hat seitdem, bis zum Tief knapp unter 6,00 US-Dollar je Aktie, in etwa 100 % an Wert verloren. Seit Ende 2015 bis Juni 2016 wertete der Kurs sodann um ca. 288 %, auf über 23,00 US-Dollar je Aktie auf und korrigiert diesen Trend seitdem innerhalb einer bullischen Flagge, die aus der markttechnischen Perspektive als Fortsetzungsformation gilt. Um den Trend fortzusetzen, benötigt es allerdings eines Ausbruchs aus dieser Formation nach oben, womit sich der Kurs in den letzten beiden Wochen etwas schwertut. Zwei Mal brach der Kurs bereits aus. Das erste Mal schloss er allerdings auf Wochenbasis wieder darunter. Auch in dieser Woche ist ein Ausbruch erfolgt nur, dass der Kurs wieder unterhalb des Ausbruchsniveaus tendiert.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

