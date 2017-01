Barrick Gold (1) – Was sagen diese Kennzahlen?

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Lieber Leser,

die Barrick Gold Aktie hat in 2016 sehr viel Aufmerksamkeit erfahren. Alleine in 2016 stieg die Aktie um stattliche 217 %, ehe sie in eine Korrektur überging. Das ist nicht verwunderlich, denn der Goldpreis stieg in dem besagten Zeitraum ebenfalls. Allerdings konnte das Unternehmen die Produktionskosten in 2016 deutlich drücken und die Verschuldung weiter abbauen. Aus der markttechnischen Perspektive sieht es für die Fortsetzung des Bullentrends gar nicht mal so schlecht aus. Wir wollen uns daher die Entwicklung der ersten neun Monaten des vergangenen Jahres mit Hilfe einiger Kennzahlen anschauen, die wir in die Kategorien finanzielle Stabilität, Rentabilität, Marktposition sowie Gewinnwachstum unterteilen.

Finanzielle Stabilität von Barrick Gold in 2016

Die finanzielle Stabilität von Barrick Gold wollen wir anhand des sogenannten Gearings feststellen. Das Gearing stellt die Netto-Finanzverbindlichkeiten zum Eigenkapital ins Verhältnis und zeigt damit auf, in welchem Maße Finanzverbindlichkeiten generell durch liquide Mittel und Eigenkapital gedeckt sind. Werte zwischen 20-50 % sind als gut einzustufen. Ab 70 % wird die Lage allerdings bedenklich. Barrick Gold verzeichnete im Zeitraum Q1-Q3 2016 ein Gearing von 140 % und bleibt damit trotz des Schuldenabbaus hoch verschuldet.

Rentabilität von Barrick Gold in 2016

Ob Barrick Gold in 2016 rentabel war, kann man anhand der Eigenkapitalrendite erfahren. Diese stellt den Jahres- bzw. den Periodenüberschuss zum Eigenkapital gegenüber. Unsere Berechnungen ergeben eine annualisierte EKR von 5,72 %. Wollen wir die ungehebelte EKR heranziehen, die den Cash-Flow als auch Investitionen mit einbezieht, kommen wir auf 3,26 %. Das ist kein großer Unterschied. Auch wenn die Renditen beide im niedrigen Bereich angesiedelt sind, so dürften sie in Anbetracht der enorm gefallenen Goldpreise in den vergangenen 6 Jahren, annehmbar sein.

Marktposition von Barrick Gold in 2016

Die Marktposition wollen wir mit Hilfe der Umsatzrendite erfahren. Diese wird durch die Gegenüberstellung des Jahres- bzw. des Periodenüberschusses zu den Umsatzerlösen berechnet. Per Q3 2016 beträgt, unseren Berechnungen nach, die Umsatzrendite annualisiert 2,37 %. Generell gilt: Eine niedrige Umsatzrendite zeugt, je nach Geschäftsfeld von schwacher Marktposition. Im Falle von Barrick Gold ist es ja schon mal gut, dass die UR positiv ist, für den besagten Zeitraum. Um eine gewisse Vergleichbarkeit zu erreichen, sollte man die langjährige Durchschnittsrendite aller Peers berechnen.

Gewinnwachstum von Barrick Gold in 2016

Das Gewinnwachstum werden wir mit Hilfe des Gewinns je Aktie feststellen, da dieser Gewinn auch tatsächlich den Aktionären zur Verfügung steht. Er ergibt sich durch Division des Jahres- bzw. Periodenüberschusses und Aktienanzahl. Den eigenen Angaben nach, beträgt der Gewinn je Aktie (EPS) per Q3 2016 annualisiert 0,20 US-Dollar. Das ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine nur leicht positive Entwicklung, da im vergangenen Jahr ein Gewinn von 0,19 US-Dollar zu Buche stand. Das KGV berechnet sich damit auf stattliche 85.

Fazit

Die Kennzahlen für die ersten drei Quartale in 2016, vermitteln das Bild eines trotz Schuldenabbaus, hoch verschuldeten Unternehmens, das jedoch den Gewinn sowie den Umsatz zumindest leicht steigern konnte und somit natürlich auch gewisse Erwartungen bei Anlegern schürt. Vor allem in Anbetracht steigender Goldpreise. Die Bewertung mittels KGV zeigt fairerweise eine Überbewertung an.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse