Barrett Business Services: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

An der Heimatbörse Xetra NASDAQ GS notiert Barrett Business Services per 23.07.2018 bei 95,85 USD. Barrett Business Services zählt zu "Human Resource & Employment Services".Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Barrett Business Services entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Barrett Business Services liegt bei einem Wert von 26,97. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Commercial Services" (KGV von 36,48) unter dem Durschschnitt (ca. 26 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Barrett Business Services damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

