Barratt Developments: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Barratt Developments":

An der Heimatbörse London notiert Barratt Developments per 09.04.2020, 03:04 Uhr bei 485.47 GBP. Barratt Developments zählt zum Segment "Wohnungsbau".

Wie Barratt Developments derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Die Aktie von Barratt Developments gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 5,17 insgesamt 72 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter", der 18,75 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Barratt Developments erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -32,67 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche sind im Durchschnitt um 4,74 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -37,41 Prozent im Branchenvergleich für Barratt Developments bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -2,81 Prozent im letzten Jahr. Barratt Developments lag 29,86 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Barratt Developments beläuft sich mittlerweile auf 661,52 GBP. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 471,2 GBP erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -28,77 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 661,94 GBP. Somit ist die Aktie mit -28,82 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".