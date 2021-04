Barratt Developments: Sind Sie dafür gewappnet?

Weitere Suchergebnisse zu "Barratt Developments":

Per 09.04.2021, 02:39 Uhr wird für die Aktie Barratt Developments am Heimatmarkt London der Kurs von 789.8 GBP angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Wohnungsbau".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Barratt Developments einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Barratt Developments jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Barratt Developments hat mit einer Dividendenrendite von 0,95 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (17.89%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche beträgt -16,94. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Barratt Developments-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Barratt Developments-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 8 "Buy"-, 5 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (732,55 GBP) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -7,25 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 789,8 GBP), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Barratt Developments eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Barratt Developments für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Barratt Developments für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Barratt Developments insgesamt ein "Hold"-Wert.

