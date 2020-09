Barnier sieht weiter große Hürden vor Handelspakt mit Großbritannien

LONDON/BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Chefunterhändler Michel Barnier sieht weiter große Hürden für ein Handelsabkommen mit Großbritannien nach dem Brexit.



"Erhebliche Unterschiede bleiben bei den Themen, die für die EU von entscheidender Bedeutung sind", erklärte Barnier zum Abschluss der achten Verhandlungsrunde in London. Die EU habe sich bei den Roten Linien Großbritanniens flexibel gezeigt, doch umgekehrt sei dies nicht geschehen.

"Um eine künftige Partnerschaft zu schließen, ist gegenseitiges Vertrauen und Zutrauen nötig und wird es auch künftig sein", erklärte Barnier. Die Verhandlungsteams würden in den nächsten Tagen in Kontakt bleiben. "Gleichzeitig wird die EU ihre Vorbereitungen intensivieren, um für alle Szenarien am 1. Januar 2021 gewappnet zu sein."

Beide Seiten verhandeln seit Monaten ohne greifbare Fortschritte über einen Vertrag, der die künftigen Wirtschaftsbeziehungen regeln soll. Andernfalls käme es Ende des Jahres zu einem harten wirtschaftlichen Bruch mit Zöllen und anderen Handelshemmnissen. Denn dann endet die Übergangsfrist, die seit dem britischen EU-Austritt von Ende Januar gilt./vsr/DP/jha