Barnier fordert von Großbritannien klare Linie beim Brexit

STRASSBURG/LONDON (dpa-AFX) - Der Brexit-Unterhändler der EU, Michel Barnier, hat von London eine klare Linie für den Austritt aus der Europäischen Union gefordert.



"Das Vereinigte Königreich - das ist seine Verantwortung - muss uns sagen, was es für unsere zukünftigen Beziehungen will", sagte Barnier am Mittwoch im EU-Parlament in Straßburg.

Diese Frage stelle sich noch vor der Entscheidung über eine mögliche Verschiebung des Brexits. "Eine Verlängerung der Verhandlung - um was zu tun?", fragte Barnier. Die EU sei so weit gegangen, wie sie konnte, betonte er. "Es wird keine weiteren Zusicherungen oder Interpretationen geben."

Das britische Unterhaus hatte den von Regierungschefin Theresa May mit der EU vereinbarten Austrittsvertrag am Dienstagabend erneut mit großer Mehrheit abgelehnt. Am Mittwochabend soll das Parlament entscheiden, ob das Land ohne Vertrag aus der EU ausscheiden soll./vio/DP/jha