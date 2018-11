Barnier: Noch 'viel mehr Arbeit' für Brexit-Vertrag nötig

HELSINKI (dpa-AFX) - Der EU-Unterhändler Michel Barnier hat die Aussicht auf einen unmittelbar bevorstehenden Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen gedämpft.



"Es ist noch viel mehr Arbeit nötig", sagte Barnier am Donnerstag in Helsinki.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker betonte aber, dass die EU wie auch Großbritannien einen Kompromiss wollten. "Wir werden eine Einigung bekommen", sagte Juncker voraus.

Britische Medien hatten zuletzt immer wieder spekuliert, dass die letzten Hürden für den Austrittsvertrag der Europäischen Union mit Großbritannien bereits ausgeräumt seien oder dies unmittelbar bevorstehe. Die EU will einen Sondergipfel einberufen, sobald Barnier signalisiert, dass ein Abschluss möglich ist. Barnier wollte aber in Helsinki nicht sagen, ob dies noch im November möglich sei.

Barnier und Juncker äußerten sich am Rande des Kongresses der Europäischen Volkspartei. Großbritannien will die EU am 29. März 2019 verlassen. Sollte der Austrittsvertrag zustande kommen, folgt eine Übergangsphase bis mindestens Ende 2020. Größter Streitpunkt ist nach wie vor, wie die Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland nach dem Brexit offen bleiben kann./vsr/DP/mis