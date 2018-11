Barnes & Noble: Das wird bald in aller Munde sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Barnes & Noble":

Für die Aktie Barnes & Noble stehen per 14.11.2018 6,9 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Barnes & Noble zählt zum Segment "Fachgeschäfte".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Barnes & Noble entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Barnes & Noble aktuell 8,76. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +5,12 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Retail - Discretionary". Barnes & Noble bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Für Barnes & Noble liegen aus den letzten zwölf Monaten 0 Buy, 1 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Barnes & Noble vor. Aus Analystensicht erhält die Barnes & Noble-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,28 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt Barnes & Noble damit 10,4 Prozent unter dem Durchschnitt (17,68 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Retail - Discretionary" beträgt 17,66 Prozent. Barnes & Noble liegt aktuell 10,38 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".