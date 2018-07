Barnes & Noble: Augen auf!

An der Heimatbörse Xetra New York notiert Barnes & Noble per 25.07.2018 bei 5,9 USD. Barnes & Noble zählt zu "Fachgeschäfte".Unsere Analysten haben Barnes & Noble nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.1. Fundamental: Die Aktie von Barnes & Noble gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 17,45 insgesamt 57 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Retail - Discretionary", der 40,15 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

