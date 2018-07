Barnes & Noble: Aktienanalyse vom 14.07.2018

Weitere Suchergebnisse zu "Barnes & Noble":

Der Barnes & Noble-Schlusskurs wurde am 13.07.2018 an der Heimatbörse New York mit 5,4 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Fachgeschäfte".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Barnes & Noble auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Für Barnes & Noble liegen aus den letzten zwölf Monaten 0 Buy, 1 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Barnes & Noble vor. Aus Analystensicht erhält die Barnes & Noble-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Barnes & Noble beträgt bezogen auf das Kursniveau 10,91 Prozent und liegt mit 0,27 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (11,18) für diese Aktie. Barnes & Noble bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 16,4 liegt Barnes & Noble unter dem Branchendurchschnitt (61 Prozent). Die Branche "Retail - Discretionary" weist einen Wert von 41,71 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.