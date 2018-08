Barnes: Man muss es einfach mal gesagt haben

Per 23.08.2018 wird für die Aktie Barnes am Heimatmarkt New York der Kurs von 67,92 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Industriemaschinen".

Die Aussichten für Barnes haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Barnes aktuell 0,94. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,96 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Manufactured Goods". Barnes bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Barnes-Aktie sind 2 Einstufungen "Buy", 3 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 69 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (67,92 USD) ausgehend um 1,59 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält Barnes von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Barnes-Aktie hat einen Wert von 31,43. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (36,65). Wie auch beim RSI7 ist Barnes auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 36,65). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Barnes.