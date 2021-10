Barmer-Chef Straub: Mehr Geld für öffentlichen Gesundheitsdienst

FRIEDRICHSHAFEN (dpa-AFX) - Der Vorstandsvorsitzende der Barmer Ersatzkasse, Christoph Straub, fordert mehr Geld für den öffentlichen Gesundheitsdienst in Deutschland.



"Eine der ganz großen Lehren dieser Pandemie ist, dass wir andere Strukturen brauchen", sagte Straub am Mittwoch beim Bodensee Business Forum der "Schwäbischen Zeitung" in Friedrichshafen. "Wir brauchen sehr viel mehr Investitionen in den öffentlichen Gesundheitsdienst."

In vielen Gesundheitsämtern herrsche "personell und technisch eine katastrophale Situation", sagte Straub. Dabei seien die Behörden in Krisen wie der Corona-Pandemie mit ihrer Ausrichtung auf die Gesundheit der Bevölkerung besonders wichtig. "Wir stellen sehr viel Geld zur Verfügung für die kurative Medizin, die auf die Probleme einzelner Menschen ausgerichtet ist", sagte Straub. "Was wir mit der Corona-Pandemie erlebt haben, ist aber ein Populationsproblem."/fjm/DP/eas