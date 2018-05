Barley verteidigt neue Datenschutzregeln

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Justizministerin Katarina Barley hat die neuen europäischen Regeln zum Datenschutz, die am Freitag in Kraft treten, gegen Kritik verteidigt. "Verbraucher können künftig ihr Recht besser durchsetzen, auch wenn es etwa gegen große Internetkonzerne geht", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochausgaben). "Sollten diese sich nicht an das neue europäische Recht halten, drohen künftig empfindliche Strafen in Höhe von bis zu vier Prozent des weltweiten Jahresumsatzes."

Barley ergänzte, die europäische Datenschutzgrundverordnung gebe "den Menschen mehr Kontrolle über ihre Daten". Künftig werde es mehr Transparenz und klarere Regeln geben. Davon profitierten die Verbraucher.

