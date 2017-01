Barley: Dank Schulz mehr als 850 neue SPD-Mitglieder an einem Tag

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - SPD-Generalsekretärin Katarina Barley ist zuversichtlich, dass ihre Partei mit Kanzlerkandidat Martin Schulz ein sehr gutes Ergebnis bei der Bundestagswahl einfahren wird. Die SPD erlebe gerade einen großen Zuspruch, sagte Barley am Montag im rbb-Inforadio. "Das Ausmaß der Begeisterung ist beeindruckend. Was wir erleben ist eine Eintrittswelle und auch eine Wiedereintrittswelle von ehemals Ausgetretenen. Allein während Martin Schulz sprach gestern, sind 200 Menschen nur online in die SPD eingetreten. Gestern den ganzen Tag über 860 etwa."

Was man Schulz anmerke, sei, dass er durch und durch die Werte der SPD verkörpere.

Foto: über dts Nachrichtenagentur