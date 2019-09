Barkerville Gold: Goldherz-Leser kassieren Verdoppler dank Buyout!

Dass in der Aktie von Osisko Gold Royalties (WKN: A115K2) langfristig große Potenziale schlummern, ist Goldherz Lesern bewusst. Nun übernimmt die Gruppe das Unternehmen Barkerville Gold Mines (WKN: A0YJSZ). Dieser Titel befand sich seit Dezember 2018 ununterbrochen auf meiner Kaufliste. Heute kassieren Anleger fast +100% Tradinggewinn in 9 Monaten.

Manche Leser warten ihr ganzes Anlegerleben und kommen dennoch nie in den Genuss dicker Übernahmegewinne – Goldherz Report Leser können dagegen schon Nummer 4 genießen. Falls Sie zur ersten Gruppe gehören, wird es Zeit, Ihre Strategie zu überdenken und sich einmal vor Augen zu halten, welche Gewinne mit Goldherz-Aktien möglich gewesen wären. Das waren alles keine Einzelfälle, sondern dahinter steckt meine ausgeklügelte Strategie.

Buyout von Barkerville Gold Mines: Goldherz-Leser kassieren ab!

Vielleicht kennen Sie die Aktie von Barkerville Gold Mines bisher noch gar nicht. Leser von Goldherz PLUS wissen, dass die Aktie eine meiner drei Favoriten war.

4 Mio. Unzen Gold für sehr günstige 30 US-Dollar Bewertung pro Unze. Mit dieser Aktie halten Sie eine hohe und extrem günstig bewertete Goldreserve, die >3x mehr wert sein sollte, sobald die Produktion absehbar ist.

Eigentlich ist es sogar sehr schade, dass Sie diese Aktie gar nicht mehr kennenlernen und dort günstig investieren dürfen, nach dieser Wahnsinnsmeldung. Der zufolge hat sich, sehr zum Vorteil meiner Abonnenten, Osisko Gold Royalties verpflichtet, das Unternehmen zu übernehmen.

Das Angebot besteht darin, dass Osisko den Anlegern je Barkerville-Aktie 0,0357 eigene Papiere offeriert.

Osisko Gold Royalties kosten zur Börseneröffnung in Toronto heute früh 15,06 CA$, was rechnerisch einem Übernahmepreis von 0,5650 CA$ je Barkerville-Anteil entspricht. Das liegt +93% über dem Kaufkurs der Aktie in der Investitionsliste.

Geheimnis gelüftet: Es war der zweite von 3 Goldherz-Favoriten 2019!

Das Jahr geht dem Ende zu und es wurden nun zwei von drei Goldherz-Meisteraktien enttarnt. Im Durchschnitt haben Leser mit diesen drei Favoriten +79% in 9 Monaten eingefahren. Das liegt weit über der Entwicklung des Goldpreises von +15% sowie des Junior Goldminenindexes (New York: GDXJ), der seit Jahresanfang +33% gestiegen ist.

Der vierte Buyout in zwei Jahren

Nach Arizona Mining (+195%), Nevsun Resources (+130%) und Northern Empire (+100%) wurde mit Barkerville der vierte Buyout-Kandidat innerhalb weniger Monate nach Erstvorstellung übernommen.

Mit der neuen Goldaktie, die ich meinen Lesern letzte Woche präsentierte, können nun auch diese Gewinne sinnvoll in den nächsten potenziellen Vervielfacher investiert werden.

