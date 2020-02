Barista Royal Premiumkaffee wird von Menschen mit Behinderung geröstet / Kaffee mit sozialem Mehrwert durch gelebte Inklusion (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

München (ots) - Fairer Kaffeeanbau ist heute keine Seltenheit mehr. Die sozialeVerantwortung der Kaffeeanbieter endet jedoch meist schon kurz nach der Ernte.Zwei junge Gründer möchten dies ändern: Durch ein aktives Eintreten für sozialeVerantwortung auch bei der Verarbeitung. So erhalten in den inklusivenRöstereien des Startups Barista Royal nicht nur die Bohnen eine sorgfältigeVeredelung von Hand, sondern auch Menschen mit Handicap die Chance auf einensinnvollen Arbeitsplatz. Michael Halbritter und Chris Weil sind überzeugt: DieHingabe und der Stolz der Mitarbeiter geben den schonend geröstetenPremiumkaffees und Espressi von Barista Royal erst ihre besondere Note.Eigene Schwester mit halbseitiger LähmungInklusion ist für Chris Weil, einen der beiden Barista Royal-Gründer, ein sehrpersönliches Anliegen: Seine Schwester kam 1982 mit einer körperlichenBehinderung zur Welt. In den letzten Jahren erlebte er ihre Schwierigkeitenhautnah mit, als Erwachsene eine - und sei es auch nur ganz einfache - Tätigkeitzu finden. Das brachte ihn schließlich auf die Idee, selbst aktiv zu werden."Bei der gemeinschaftlichen Kaffeeröstung ist es völlig egal, ob jemand einkörperliches oder geistiges Handicap mitbringt", erzählt Weil zufrieden mitBlick auf seinen Betrieb. "Hier gibt jeder, was er vermag - und jeder hilft demanderen." Für ihn und seinen Co-Gründer Michael Halbritter stehen dieindividuell ausgeprägten Fähigkeiten der Kaffeeröster/innen im Vordergrund, diein der gemeinsamen Arbeit zudem weiter gefördert werden.Qualität aus Liebe zum DetailDiese Chance trägt gleich mehrfach Früchte: Beide Gründer bewundern dieDetailversessenheit, mit der die Menschen in den Werkstätten der Lebenshilfe ander geschmacklichen Perfektion des Kaffees arbeiten. Dass die Produktion dabeietwas länger dauert und mehr kostet, nehmen die Gründer Michael Halbritter undChris Weil gerne in Kauf: Denn so entsteht nicht nur Kaffee von besondererQualität, sondern auch gelebte soziale Verantwortung. "Wir verbinden unserePassion für Kaffee mit der aktiven Einbindung von Menschen mit Behinderung",resümiert Co-Gründer Michael Halbritter. "Dass es uns gibt, beweist, dass SocialEntrepreneurship nicht nur in den Vorträgen von klugen Vordenkern existiertsondern tatsächlich funktionieren kann."Gutes tun und Genuss erzeugenHalbritter ist nicht nur Genießer sondern auch ausgebildeter Sensoriker und seitlangem auf der Suche nach dem perfekten Kaffee: Mit Aromen von Schokolade undNüssen, einer feinen Würze und ohne aufdringliche Säure und Bitterkeit - sosollte er schmecken. Im Startup Barista Royal haben nun beide Gründer und ihreindividuelle Passion zusammengefunden. Dass sie sich dafür ausgerechnet den hartumkämpften Kaffeemarkt ausgesucht haben, halten viele für verrückt, erzähltHalbritter: "Sicherlich können wir wirtschaftlich mit den Großen niemals Schritthalten. Dafür besitzen wir aber etwas, das mit keinem Geld der Welt zu bezahlenist: Anteil an der Freude und dem Stolz unserer Kaffeeröster/Innen, die unsereBohnen mit großer Hingabe zu ausgezeichneten Kaffees und Espressi veredeln."Hochwertige Bohnen, schonende Röstung, große AuswahlBarista Royal geht mit 6 Kaffees und 4 Espressi an den Start. Die Auswahl reichtvom Single Origin Espresso "Gran Señor" aus Honduras, über den mediterrananmutenden "Amore E Basta" als Kaffee und Espresso, bis zum entkoffeiniertenSidamo "Ethiopian Delight" (alle 100% Arabica, es gibt aber auchRobusta-Blends). Sämtliche Bohnen sind schonend und langsam in der Trommelgeröstet, so dass die Kaffees nur über eine geringe Säure verfügen. Die Preiseliegen, je nach Packungsgröße, zwischen EUR 9,99 und EUR 27,99. Besonders bequemund noch dazu rabattiert ist das Abo-Modell, bei dem der Kunde ein eigenesLieferintervall für regelmäßigen Kaffeenachschub mit 10% Preisnachlass wählenkann.Pressekontakt:Chris Weil und Michael HalbritterTelefon: 089/21536600E-Mail: pr@baristaroyal.deWeiteres Bildmaterial zum Download unter:https://baristaroyal.de/pages/presseAnschrift:Barista Royal GmbHGeschäftsführer Christoph Weil & Michael HalbritterWilhelm-Hale-Str. 5380639 MünchenDeutschlandWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141488/4530725OTS: Barista Royal GmbHOriginal-Content von: Barista Royal GmbH, übermittelt durch news aktuell