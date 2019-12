Mailand (ots/PRNewswire) - Globale Lebensmittelsysteme generieren versteckteKosten in Höhe von 12 Billionen US-Dollar im Bereich von Umweltschäden bis hinzur VolksgesundheitDie Revolutionierung der derzeitigen Agrar- und Nahrungsmittelsysteme würdewirtschaftliche Erträge in Höhe von rund 5,7 Billionen Dollar einbringen, bis2030 neue Geschäftsmöglichkeiten im Wert von bis zu 4,5 Billionen Dollar proJahr eröffnen sowie Vorteile für die Umwelt und die Volksgesundheit schaffen.12 Billionen Dollar[1]. Dies sind die versteckten Kosten, die wir jedes Jahrweltweit durch unsere Agrar- und Lebensmittelsysteme tragen, einschließlichirreversibler Schäden an Ökosystemen (die auch dazu beitragen, dieErnährungssicherheit in einigen Regionen zu untergraben) und steigender Kostenfür die Volksgesundheit, die hauptsächlich auf chronische Krankheiten aufgrundungesunder Ernährungsmuster zurückzuführen sind. Eine riesige Zahl, die weitüber dem Marktwert von 10 Billionen Dollar liegt , der von den Agrar- undNahrungsmittelsystemen generiert wird, was ein Defizit von rund 2 BillionenDollar verursacht. Eine Revolution ist notwendig, um bis 2050 bis zu 1,2Milliarden Hektar Land zur Verfügung zu stellen, das derzeit für dieLandwirtschaft genutzt wird, und dadurch 10,5 Billionen Dollar an verstecktenKosten "einzusparen"[1]. Dies ist die Momentaufnahme des Berichts "Grow Better:Ten Critical Transitions to Transform Food and Land Use" , der auf dem zehntenInternationalen Forum für Ernährung und Ernährung, das von der BarillaFoundation organisiert wird, diskutiert wurde."Mit nur noch zehn verbleibenden Jahren, um die Ziele der nachhaltigenEntwicklung (SDGs) gemäß der Agenda der UN für 2030 zu erreichen, ist klar, dasswir dringend in die derzeitigen Agrar- und Nahrungsmittelsysteme eingreifenmüssen, da die Sichtweise von Entwicklung und Fortschritt, die auf derÜberzeugung beruht, dass die Ressourcen des Planeten unbegrenzt sind, nichtlänger tragbar ist. Wir müssen Lebensmittel in ihrer wirtschaftlichen, sozialenund ökologischen Dimension betrachten und alle betroffenen Akteure, vom privatenWirtschaftssektor bis hin zum einzelnen Bürger, in den Mittelpunkt derEntwicklungsagenda stellen, um die Grundlagen für eine integrative, dauerhafteund erfolgreiche Zukunft zu schaffen", erklärte Guido Barilla von der Bühne desInternationalen Forums für Ernährung und Ernährung. Diese Art von Ansatz gemäßder Studie "Growing Better: Ten Critical Transitions to Transform Food and LandUse" (Besser wachsen: Zehn kritische Übergänge zur Transformation vonLebensmitteln und Landnutzung), die auf dem Forum von Jeremy Oppenheimpräsentiert wurde, würde auch wirtschaftliche Vorteile mit sich bringen: EineInvestition in den Transformationsprozess von Agrar- und Lebensmittelsystemen inHöhe von 300-350 Mrd. USD pro Jahr (weniger als 0,3 % des globalen BIP) würdebis 2030 eine Rendite von etwa 5,7 Billionen USD - mehr als das 15-fache deranfänglichen Kosten - generieren und neue Geschäftsmöglichkeiten im Wert von biszu 4,5 Billionen Dollar pro Jahr eröffnen[1].[1] Growing Better: Ten Critical Transitions to Transform Food and Land Use,September 2019Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1042064/Guido_Barilla.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1042065/BCFN_Logo.jpgPressekontakt:Mariagrazia MartoranaPR SpecialistTel.: +39-064-416-0864m.martorana@inc-comunicazione.itWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139427/4464598OTS: Barilla FoundationOriginal-Content von: Barilla Foundation, übermittelt durch news aktuell