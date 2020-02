Bargeldverbot – jetzt kommt es knüppeldick!

Liebe Leser,

das Corona-Virus treibt immer bizarrere Blüten. Jetzt könnte es sogar zur Abschaffung des Bargelds verwendet werden, mutmaßen Beobachter. Zunächst habe ich diesen Hinweis ehrlich gesagt schnell überlesen. Denn dies mutet weit hergeholt an. Doch mir fiel ein, was ich einst in einem Papier des Internationalen Währungsfonds dazu gelesen hatte: Der Staat benötige viele Argumente, um den Bürgern das Bargeld abzugewöhnen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung