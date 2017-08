Bargeldverbot: Die australische Regierung rüstet auf!

Lieber Investor,

der Bereich der Schattenwirtschaft soll in Australien ein Volumen von 23 bis 50 Milliarden Dollar haben. Die Regierung behauptet, dass ihr durch Steuervermeidung und durch den Einsatz von Bargeld bei der Bezahlung bis zu 10 Milliarden Dollar Steuereinnahmen entgehen. Sie möchte dieses Geld lieber für die Finanzierung von Wohlfahrtsmaßnahmen und andere Dienstleistungen verwenden.

Der Krieg gegen das Bargeld wird mit unverminderter Härte und Entschlossenheit weitergeführt

Der im Mai vorgelegte Haushaltsplan sieht deshalb für die australische Steuerbehörde einen neuen, 32 Millionen Dollar schweren Posten vor. Er soll den geplanten Bargeldkrieg finanzieren und durch dessen Verdrängung aus dem Zahlungsverkehr in den kommenden vier Jahren zusätzliche 589 Millionen Dollar an Steuereinnahmen bringen.

Der liberale demokratische Senator David Leyonhjelm kommentierte die neuen Pläne treffend, als er sagte: „Die einzigen Leute, die von der Geldwirtschaft beunruhigt sind, sind die Regierung und die Beamten, die Steuern ausgeben wollen. Es ist eine Reaktion auf das Niveau der Steuern, die wir bezahlen.“

Der Krieg gegen das Bargeld wird mit unverminderter Härte und Entschlossenheit weitergeführt und wir müssen anerkennen, dass sich die Gegenseite in rasender Geschwindigkeit bewegt. Es würde mich vor diesem Hintergrund nicht wundern, wenn das Bargeld schon in wenigen Jahren keinen Schutz vor finanziellen Krisen und Crashs mehr darstellt. Am Ende bleiben dann wohlmöglich nur noch Gold und Silber.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.