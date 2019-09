Bargeldverbot in Schweden rückt viel schneller als gedacht nahe – schlecht für Ihr Geld….

Lieber Leser,

das Bargeldverbot kommt. Nicht heute, nicht morgen, aber relativ schnell. Zumindest in Schweden könnte es nun bereits im Jahr 2023 so weit sein – konkret am 24. März 2023. Dies ist das Ergebnis einer Studie des „schwedischen Handelsrates“, der in seinen Berechnungen davon ausgeht, danach lohne es sich nicht mehr, Bargeld anzunehmen. Die schwedische Zentralbank hatte bis dato angenommen, erst ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung