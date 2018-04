Bargeldlos bezahlen mit tobpay / Neuer Service in Kooperation mit paydirekt ermöglicht komfortable Abwicklung an aktuell bereits rund 4.100 Warenausgabeautomaten von tobaccoland (FOTO)

Mönchengladbach (ots) -In Sachen Digitalisierung ihrer Warenausgabeautomaten setzt dietobaccoland Automatengesellschaft mbh & Co. KG, deutschlandweit dieNummer eins im Verkauf von Tabakwaren über Automaten, weiterhinMaßstäbe. Der neue Service heißt tobpay. Dank der WebApp können absofort die ausgewählten Produkte via Smartphone an den aktuell rund4.100 MultiPoc-Automaten, die von tobaccoland betrieben werden,bargeldlos, schnell und sicher bezahlt werden.Bei tobpay muss keine gesonderte App installiert werden; allenotwendigen Eingaben erfolgen im Browser des Smartphones.Voraussetzungen für die Nutzung von tobpay sind neben einem Konto beieiner Bank in Deutschland, ein Kundenkonto beim Online-Bezahldienstpaydirekt sowie eine einmalige Registrierung bei tobaccoland. Dieerforderliche Altersverifikation (mindestens 18 Jahre) wird dabeidurch paydirekt durchgeführt.Optional kann tobpay auch beim Erwerb von Produkten über EWA zumEinsatz kommen - das neue interaktive, cloudbasierteWarenausgabesystem wird derzeit Schritt für Schritt erfolgreich imLebensmitteleinzelhandel und in Baumärkten installiert. WernerSyndikus, Leiter IT bei tobaccoland: "Unsere digitalen Automatenbieten unseren Kunden bereits heute unterschiedliche Mehrwerte wiedigitale Werbung, Couponing oder Voucher-Aktionen. Mobile Payment istein weiterer Schritt im Rahmen unserer Digitalisierungsstrategie."tobaccoland Automaten GmbH & Co. KGDie tobaccoland Automaten GmbH & Co. KG mit Sitz inMönchengladbach ist spezialisiert auf den Verkauf vonMarkenzigaretten aus Automaten und realisiert diesen deutschlandweitmit umfassenden Full-Service-Dienstleistungen. Mit einem Jahresumsatzvon 640 Millionen Euro ist das Unternehmen, das rund 800 Mitarbeiterbeschäftigt, Marktführer in Deutschland.Pressekontakt:Benjamin Pauwelsc/o Hering Schuppener Unternehmensberatung für Kommunikation GmbH0211 - 43 07 92 56tobaccoland@heringschuppener.comOriginal-Content von: tobaccoland Automatengesellschaft mbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell