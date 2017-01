Bargeldkrieg: Über Rückschläge und neue Siege

Lieber Investor,

je nachdem auf welcher Seite Sie im laufenden Bargeldkrieg stehen, werden Sie die nachfolgenden Informationen entweder mit Freude oder mit Bestürzung zur Kenntnis nehmen. Doch an der Bargeldfront ist es wie in jedem anderen Krieg auch. Es wird erbittert gekämpft und neben Siegen sind auch Rückschläge zu vermelden. Rückschläge gibt es aus Indien zu berichten. Dort wurden im November 2016 von der Regierung völlig überraschend die Banknoten mit den beiden höchsten Wertstufen aus dem Verkehr gezogen. Mit den Folgen kämpft das Land nun. Weil gerade in den ländlichen Regionen niemand mehr Geld hat, um etwas zu bezahlen, unterbleiben die Käufe und die Wirtschaft steuert auf eine Rezession, vielleicht sogar eine größere Krise zu. Die Regierung erbittet sich von ihrem Volk derzeit noch Zeit. Doch die arbeitet inzwischen massiv gegen sie. Die Siegesmeldungen stammen in diesen Tagen aus Deutschland. Mit der Sparda-Bank Hannover macht ein weiteres Institut seine Schalter für Münzen dicht. Die rund 220.000 Privatkunden der Bank können ihr Münzgeld nur noch in zwei von 25 Filialen einzahlen. Die Begründung ist wieder einmal aufschlussreich. Die Münzen würden für die Kunden der Bank eine immer geringere Rolle spielen, erklärte eine Sprecherin der Bank vor einigen Tagen. Von der im Jahr 2016 eingezahlten Summe entfalle nur ein einziges Prozent auf die Münzen. Den wahren Grund für den radikalen Kurswechsel erfährt man jedoch nur, wenn man die Hintergründe kennt. Sie führen in den Beginn des Jahrs 2015 zurück. Damals trat eine neue EU-Verordnung in Kraft, die die Banken dazu verpflichtet, die eingezahlten Münzen mit neuen Geräten auf ihre Echtheit zu prüfen. Diese Prüfung verursacht den Banken viel Arbeit und damit hohe Kosten. Letztere werden von vielen Instituten bereits an die Kunden weitergegeben.

Die Dreiklassengesellschaft des Geldes

Die neuen Gebühren für die Einzahlung von Bargeld lassen eine Art Dreiklassengeld entstehen. Neben das elektronische Giralgeld treten die Banknoten, die zumindest noch geduldet und noch nicht mit zu hohen Kosten belastet werden. Am unteren Ende dieser Dreiklassengesellschaft des Geldes steht das Münzgeld. Sein Gebrauch ist für die Kunden am teuersten und damit am unattraktivsten. Eigentlich eine Ironie der Geschichte, denn unser Geld entstand nicht nur ursprünglich als Münzgeld, sondern auch heute noch ist für den Benutzer des Geldes im Münzgeld immer noch die höchste Werthaltigkeit gegeben. Elektronisches Geld kann man ohne Kosten aus dem Nichts erzeugen. Bei den Banknoten fallen immerhin noch die Druckkosten an, auch wenn das bedruckte Papier für den Geldbenutzer selbst keinen echten Wert darstellt, falls die Geldfunktion der Scheine wie in Indien plötzlich wegfallen sollte. Der größte Aufwand entsteht bei der Herstellung der Münzen und hier gilt, je kleiner der Wert, desto teurer ist die Prägung relativ zum aufgeprägten Wert. Auch für den Geldbenutzer stellt die Münze immer noch einen vergleichsweise hohen Wert dar. Er erhält zumindest noch etwas Metall, auch wenn kein echtes Gold und Silber mehr in die Euromünzen eingearbeitet wird, sondern nur noch das Nordische Gold, eine goldfarbene Nickellegierung.

Die erzieherischen Maßnahmen sind angelaufen

Wenn die Menschen das Bargeld nicht von sich aus abgeben wollen, dann muss man sie halt dazu zwingen oder über die Gebührenstruktur drängen. Genau dieser Weg wird in Europa gerade mit Nachdruck beschritten. Getarnt wird diese erzieherische Maßnahme mit dem Hinweis, dass man ja eigentlich das Geld durch die zusätzliche Echtheitsprüfung nur sicherer machen will. Und wer kann dagegen schon ernsthaft etwas einwenden wollen? Dass die Banknoten zwar wesentlich häufiger gefälscht werden als die Münzen, weil auch für die Fälscher hier Aufwand und Ertrag in einem relativ ungünstigen Verhältnis stehen, ist eine andere Wahrheit, die in diesem Zusammenhang aber wesentlich seltener zur Sprache kommt. Unter dem Stichwort Lerneffekt ist vermutlich auch jener Hype zu verbuchen, der in den letzten Wochen die Kryptowährung Bitcoin erfasst hat. Die Computerwährung, die sich gerne als private Alternative zum staatlichen Geld etablieren möchte, ist in ihrem Wert stark gestiegen. Anfang des Jahres kostete sie erstmals so viel wie eine Unze Gold. Für die Anhänger des Bitcoins war anschließend natürlich der Himmel die natürliche Grenze. Das Ganze erinnert aber schwer an die Neue Markt Zeit, denn warum eine Währung, die allein über die Erzeugung von Zahlencodes auf Computern geschaffen wird, plötzlich rasant teurer werden soll, das erschließt sich einem außenstehenden Betrachter zunächst einmal nicht.

Echter Boom oder künstlich erzeugte Blase?

Es können nur bestimmte Rechner neue Bitcoins erzeugen. Insofern ist einer ungebremsten Vermehrung ein Riegel vorgeschoben. Trotzdem entstehen regelmäßig neue Bitcoins ohne, dass die alten verschwinden. Eine überraschende Knappheit kann also nicht der Grund für den starken Kursanstieg gewesen sein. Schon eher eine zunehmende Beliebtheit. Aber ist diese wirklich so groß gewesen in den letzten Wochen und Monaten, dass diese extremen Kurssprünge gerechtfertigt wären? Wenn sie es nicht waren, dann war möglicherweise Manipulation mit im Spiel. Diese muss nicht unbedingt von den Freunden des Bitcoins ausgegangen sein. Ihre potentiellen Gegner könnten ihre Hände ebenfalls im Spiel gehabt haben. In diesem Fall hätten sie den Wert der Bitcoins zunächst künstlich in absurde Höhen getrieben, um ihn von dort anschließend mit lautem Getöse ins Bodenlose fallen zu lassen. Warum man so etwas tun sollte? Eine Antwort wäre, um das Vertrauen in die Bitcoins nicht nur zu zerstören, sondern gründlich zu zerstören. Nach der Katastrophe des Neuen Marktes waren die Deutschen vom Abenteuer Aktie so gründlich geheilt, dass die Anleihen der an sich bankrotten Staaten heute auch noch mit negativen Zinsen gekauft werden, nur um der gefährlichen Aktie aus dem Weg zu gehen. Wenn die Bitcoin-Initiatoren ihre Kryptowährung als Alternative zum staatlichen Geld ins Spiel bringen wollen, dann haben sie die Staaten auch früher oder später als erbitterte Konkurrenten gegen sich. Gekämpft wird um die Frage, welches Geld von den Menschen eingesetzt wird, was letztlich auf die Frage nach dem größeren Vertrauen hinausläuft, denn die Masse der Menschen wird immer jenes Geld einsetzen, zu dem sie das größte Vertrauen hat.

Das staatliche Geldmonopol wird um jeden Preis verteidigt

Das ist noch das staatliche Geld. Doch das Vertrauen bröckelt. Was liegt auf staatlicher Seite da näher als den möglichen Kontrahenten zu diskreditieren? Ein plötzlicher, unerwarteter Crash des Bitcoinkurses wird das Vertrauen in die private Kryptowährung erschüttern und er ist Wasser auf die Mühlen jener, die betonen, dass allein staatlich kontrolliertes Geld einen Schutz vor Vermögensverlusten beinhaltet. Die in regelmäßigen Abständen wiederkehrenden überraschenden Schwächeanfälle des Goldpreises werden von vielen Marktbeobachtern auch als gezielte Versuche gewertet, die Alternativwährung Gold zu diskreditieren. Die wahren Goldanleger lassen sich von ihnen allerdings nicht verunsichern. Sie kaufen bei Schwäche sogar noch weitere Münzen und Barren zu. Ähnlich könnten die Hardcorefans des Bitcoins bei einem Crash reagieren. Doch um sie geht es in beiden Fällen nicht. Gekämpft wird um die breite Masse, die einen Markt nur eher sporadisch beobachtet und deshalb über kein großes Fachwissen verfügt. Kann man ihr erzählen, dass das Gold, das Münzgeld oder auch das Bitcoin-Geld furchtbar gefährlich ist, wird sie mit hoher Wahrscheinlichkeit die Finger von ihm lassen – und genau darauf kommt es an.

Ein Gastbeitrag von Dr. Bernd Heim.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse