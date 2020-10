Bargeld ade: Der nächste Schritt

Liebe Leser,

die Maßnahmen der GroKo gegen die Corona-Pandemie wird in den kommenden Wochen weitere wirtschaftliche Löcher in Deutschland mit sich bringen. Die Gastronomie beschwerte sich bereits über die “Sperrstunde”, die in zahlreichen Großstädten folgen wird. 50 % der Gastronomie sollen ohnehin kurz vor der Insolvenz stehen.

Die Konjunktur in Deutschland wird zudem 2020 angeblich etwas stärker ausfallen als gedacht – dafür aber ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung