Barfer's als Innovationsführer ausgezeichnet (FOTO)

Berlin (ots) -Gute Nachrichten für den Industriestandort Berlin: Die Barfer'sWellfood GmbH gehört zu den innovativsten Unternehmen des deutschenMittelstandes. Von einer hochkarätigen Fachjury ausgewählt, wurdeBarfer's als einziger Hersteller aus der Branche Tiernahrung am 29.Juni 2018 in Ludwigsburg von Ranga Yogeshwar, dem Mentor desbundesweiten Innovationswettbewerbs TOP100, geehrt.Barfers's schaffte es schon bei seiner ersten Wettbewerbsteilnahmeunter die TOP100 der innovativsten Mittelständler des Jahres 2018. Ineinem unabhängigen Auswahlverfahren konnte das Unternehmen besondersin den Kategorien "Innovationsklima" und "Innovative Prozesse undOrganisation" überzeugen.Barfer's hat durch die Entwicklung seiner AlleinfuttermittelBarfer's Complete einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil für dieFütterungsmethode BARF (biologisch-artgerechte Rohfleischfütterung)gewinnen können. Gegenüber herkömmlicher Nass- oder Trockenfuttergabegalt das Barfen nämlich bisher als kompliziert, weil dieTiermahlzeiten in einer Art Baukastensystem von den Hunde- oderKatzenhaltern selbst zusammengestellt werden mussten. Klar, dassDosen- oder gar Trockenfutter hier Vorteile hatten. Doch durch dieneu entwickelten Alleinfuttermittel von Barfer's ist damit Schluss -die können nach dem Auftauen sofort in den Futternapf.Bereits für vier Produkte der Barfer's-Complete-Familie hatBarfer's eine Zertifizierung gemäß den Vorgaben der DeutschenLandwirtschafts-Gesellschaft (DLG) erreicht. "Das DLG-Siegel zeigtBarfer´s-Kunden, dass sie unsere innovativen Complete-Produkte alsAlleinfutter verwenden können", so Geschäftsführer Norman Vogel."Hunde und Katzen bekommen eine ernährungsphysiologisch ausgewogeneKomplett-Mahlzeit." Damit hat Barfer's die alternativeFütterungsmethode Barfen auf die gleiche Komfort- undSicherheitsstufe gebracht, wie Verbraucher das von Dosen- oderTrockenfutter gewohnt sind. Jetzt strebt das Unternehmen dieGesamtzertifizierung an. Dieser Prozess dauert zwei Jahre und stehteiner ISO-Zertifizierung in nichts nach.Beim Barfen besteht das Hunde- und Katzenfutter aus dem richtigenVerhältnis von frischem Fleisch, Innereien, Knochen und einergeringen Menge Obst und Gemüse, die den Mageninhalt von Beutetierennachbilden. Diesem Konzept folgen inzwischen auch immer mehr Hunde-und Katzenhalter. Seit 2011 produziert Barfer's in Berlin-Marienfeldedeshalb Frischfutter für Hund und Katz. Das Unternehmen ist in kurzerZeit extrem gewachsen und beschäftigt inzwischen 35 Mitarbeiter -Tendenz weiter steigend. Aufgrund der großen Nachfrage wurde indiesem Jahr die Produktionsfläche verdoppelt, Maschinenpark undLagerkapazitäten sogar verdreifacht. Dass darunter die Qualität nichtleidet, belegen nicht nur die ersten DLG-Zertifizierungen fürBARF-Produkte überhaupt, sondern vor allem die großeKundenzufriedenheit. "Wir können Kunden sowohl online als auchoffline ganz individuell beraten und versorgen, da wir uns mit nichtsanderem beschäftigen. Diesen Fokus honorieren unsere Kunden.", sagtNorman Vogel.Pressekontakt:BARFER'S WELLFOOD GmbH - c/o Jens Schrader, sense:abilitycommunications GmbH Telefon: (030)240885-0 E-Mail:presse@sense-ability.deOriginal-Content von: Barfer's Wellfood GmbH, übermittelt durch news aktuell