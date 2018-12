"Bares für Rares" - Weihnachtsausgabe der ZDF-Abendshow mit Anna Thalbach (FOTO)

Mainz (ots) -In der Weihnachtsausgabe von "Bares für Rares" empfängt HorstLichter am Mittwoch, 19. Dezember 2018, 20.15 Uhr im ZDF,Raritätenbesitzer auf Schloss Ehreshoven. Verstärkung erhält er vonsieben Händlern und vier Experten.Auch prominente Besitzer schöner Dinge versuchen vor historischerKulisse, ihre Raritäten meistbietend zu veräußern. In derWeihnachtsausgabe möchte Anna Thalbach zusammen mit ihrer TochterNellie ein altes Familienerbstück verkaufen. Wird die Expertise ihrePreisvorstellung bestätigen?Mit dabei sind dieses Mal die Händler Ludwig "Lucki" Hofmaier,Wolfgang Pauritsch, Dr. Elisabeth "Lisa" Nüdling, Walter "Waldi"Lehnertz, Fabian Kahl, Julian Schmitz-Avila und Elke Velten sowie dieExperten Dr. Heide Rezepa-Zabel, Albert Maier, Sven Deutschmanek undDetlev Kümmel.Die bisherigen sechs Abendausgaben von "Bares für Rares"erreichten durchschnittlich 5,7 Millionen Zuschauer. Auch in derZDF-Daytime ist "Bares für Rares" äußerst erfolgreich: Täglichfiebern an die drei Millionen Zuschauer bei der Trödelshow mit.Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/baresfuerraresMehr zur Sendung in der ZDFmediathek:https://zdf.de/show/bares-fuer-rareshttp://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell