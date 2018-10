"Bares für Rares - Deutschlands größte Trödelshow" in ZDF-Primetime (FOTO)

Mainz (ots) -In der Herbst-Ausgabe von "Bares für Rares" mit Horst Lichter amMittwoch, 17. Oktober 2018, um 20.15 Uhr im ZDF, begutachten vierExperten und sieben Händler wieder große Schätze und kleineKuriositäten. Wer von den Raritätenbesitzern bekommt eineHändlerkarte, und wer hat die beste Taktik bei den Händlern?Auch prominente Besitzer schöner Dinge versuchen vor historischerKulisse, ihre Raritäten meistbietend zu veräußern. In dieser Showmöchte Comedian Ingolf Lück ein besonderes Sammlerstück zu Geldmachen. Wie werden die Experten das einschätzen?Mit dabei sind die Händler Ludwig "Lucki" Hofmaier, WolfgangPauritsch, Susanne Steiger, Walter "Waldi" Lehnertz, Fabian Kahl,Julian Schmitz-Avila und Dr. Elisabeth "Lisa" Nüdling sowie dieExperten Dr. Heide Rezepa-Zabel, Albert Maier, Sven Deutschmanek undDetlev Kümmel.Die bisherigen fünf Abendausgaben von "Bares für Rares" verfolgtendurchschnittlich 5,8 Millionen Zuschauer. Auch in der ZDF-Daytime ist"Bares für Rares" äußerst erfolgreich: Täglich fiebern an die dreiMillionen Zuschauer bei der Trödel-Show mit. In der ZDFmediathekerreichen die Abrufvideos von "Bares für Rares" pro Monat im Schnitt2,64 Millionen Sichtungen (1. Halbjahr 2018).https://zdf.de/show/bares-fuer-rareshttps://twitter.com/ZDFpressehttps://twitter.com/ZDFhttps://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/baresfuerraresPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell