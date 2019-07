"Bares für Rares - Deutschlands größte Trödelshow" im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -"Bares für Rares" im Schloss Schwerin: Am Mittwoch, 17. Juli 2019,20.15 Uhr, lädt Horst Lichter wieder ein zu einer Abendausgabe seinerZDF-Trödelshow.Auch prominente Besitzer schöner Dinge versuchen vor historischerKulisse ihre Raritäten meistbietend zu veräußern. In dieser Ausgabemöchte Schauspielerin Muriel Baumeister ein sehr altesFamilienerbstück verkaufen. Was werden die Experten zu dem Schätzchensagen?Mit dabei sind dieses Mal die Händler Ludwig "Lucki" Hofmaier,Wolfgang Pauritsch, Susanne Steiger, Walter "Waldi" Lehnertz, FabianKahl, Julian Schmitz-Avila und Elke Velten sowie die Experten Dr.Heide Rezepa-Zabel, Albert Maier, Sven Deutschmanek und DetlevKümmel.Täglich fiebern bis zu drei Millionen Zuschauer bei dererfolgreichsten ZDF-Daytime-Show "Bares für Rares" mit. "Bares fürRares" ist damit die erfolgreichste ZDF-Daytime-Sendung. Die vierAbendausgaben von "Bares für Rares" im Jahr 2018 verfolgtendurchschnittlich 5,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, dieShow im Mai 2019 6,47 Millionen.Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/baresfuerrares"Bares für Rares" in der ZDFmediathek:https://zdf.de/show/bares-fuer-rareshttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell