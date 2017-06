"Bares für Rares" - die Abendausgaben der ZDF-Show (FOTO)

Mainz (ots) -"Bares für Rares" im Schloss: Horst Lichter rollt den rotenTeppich aus für Prominente und Raritätenbesitzer. Am Donnerstag, 15.Juni 2017, und am Donnerstag, 13. Juli 2017, zeigt das ZDF um 20.15Uhr zwei Abendausgaben der Trödelshow "Bares für Rares" aus demBarockschloss Ehreshoven im Bergischen Land. Verstärkung erhält HorstLichter von Steven Gätjen sowie den bekannten Händlern und Experten.Wie viel sind Oldtimer, Diamantring und Reliquie wirklich wert?Jetzt ist Geschick gefragt. Wer bekommt die Händlerkarte und hat diebeste Taktik bei den Händlern? Mit dabei auf Schloss Ehreshoven sindsieben Händler: Ludwig "Lucki" Hofmaier, Wolfgang Pauritsch, SusanneSteiger, Walter "Waldi" Lehnertz, Fabian Kahl, Julian Schmitz-Avilaund Elke Velten. Die vier Experten sind Dr. Heide Rezepa-Zabel,Albert Maier, Sven Deutschmanek und Detlev Kümmel.Auch prominente Anbieter tauchen in den beiden Shows auf, umliebgewonnene Stücke schätzen zu lassen und zu verkaufen. In derersten Folge bringt unter anderen Bernhard Hoëcker eine Rarität mit:einen großen Fischteller aus Porzellan. Ganz freiwillig kommt ernicht ins Schloss: Sowohl Mutter als auch Schwiegermutter desComedians sind große "Bares für Rares"-Fans und haben ihn mit demVerkauf des guten Stücks beauftragt. Was Experte Albert Maier wohlzum Hechtmotiv auf dem Teller sagen wird?Auf der Facebook-Seite von "Bares für Rares" erhalten die Fansseit 6. Juni 2017 täglich unterhaltsame Posts, Memes, Clips rund umdie Sendung. In Live-Streams können sie mit den TV-Expertenpersönlich über die Raritäten chatten.Täglich fiebern bis zu drei Millionen Zuschauer bei dererfolgreichsten ZDF-Daytime-Show "Bares für Rares" mit.Weitere Informationen zur Sendung: http://ly.zdf.de/dvzAx/https://www.zdf.de/show/bares-fuer-rareshttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/baresfuerrares.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell