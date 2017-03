Bareiß: EU-Kommission darf ihre energiepolitischen Kompetenzen nicht überschreiten

Berlin (ots) - Keine unterschiedlichen Preiszonen für Strom inDeutschlandAm gestrigen Donnerstag hat der Deutsche Bundestag eineSubsidiaritätsrüge zu zwei Verordnungsvorschlägen der europäischenKommission im Bereich der Energiepolitik verabschiedet. Dazu erklärtder Energiebeauftragte der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen BundestagThomas Bareiß:"Das umfassende Gesetzespaket "Saubere Energie für alle Europäer"der EU-Kommission begrüßen wir ausdrücklich. Die ehrgeizigen Zieleder EU in den Bereichen Klimaschutz, erneuerbare Energien undEnergieeffizienz bedeuten, dass sich die Energieversorgung in der EUin den nächsten Jahrzehnten drastisch wandeln muss. Das Gesetzespaketnennt wichtige Stellschrauben, um den Wandel zu erleichtern.Trotzdem müssen die Grundsätze der Subsidiarität und derVerhältnismäßigkeit von der EU-Kommission eingehalten werden. Ausunserer Sicht ist dies bei zwei Verordnungsentwürfen zumEnergiebinnenmarkt, der sogenannten "ACER"-Verordnung undElektrizitätsbinnenmarktverordnung nicht der Fall. Die Kommissionschießt hier mit vielen Regelungen über das Ziel hinaus. Deshalb istdie Subsidiaritätsrüge der richtige Schritt.Gerade die Fülle von Kompetenzerweiterungen ist nicht mit demLissabon-Vertrag vereinbar. So soll zukünftig die EU-Kommission dieKompetenz erhalten, über die Größe von Strommarktgebieten zuentscheiden, in denen Strom ohne Mengenbegrenzung gehandelt werdendarf. Damit wird eine Aufteilung Deutschlands in zwei oder mehrereStrompreiszonen zur realen Gefahr. Dagegen müssen wir im Sinne allerStromverbraucher vorgehen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell