Barclays zahlt zwei Milliarden Dollar wegen Hypothekenschwindels

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die britische Großbank Barclays hat sich in einem Rechtsstreit um windige Geschäfte am Hypothekenmarkt auf einen milliardenschweren Vergleich mit den US-Behörden geeinigt.



Das Geldhaus habe Strafzahlungen in Höhe von zwei Milliarden Dollar zugestimmt, teilte das Justizministerium am Donnerstag in Washington mit. Im Gegenzug wird das Verfahren gegen Barclays eingestellt. Die Bank bezeichnete den Vergleich als "fair und angemessen".