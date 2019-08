Barclays will nach Gewinnrückgang Kosten stärker drücken

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank":

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Großbank Barclays dreht nach einem Gewinnrückgang im zweiten Quartal an der Kostenschraube.



Bankchef James Staley will die Kosten des Geldhauses in diesem Jahr unter die Marke von 13,6 Milliarden britischen Pfund (14,9 Mrd Euro) drücken, wie das Institut am Donnerstag bei der Vorlage der Zwischenbilanz in London ankündigte. Bisher hatte das Management für 2019 Kosten zwischen 13,6 und 13,9 Milliarden Pfund angepeilt.

Im zweiten Quartal verdiente Barclays unter dem Strich gut eine Milliarde Pfund und damit fast ein Fünftel weniger als ein Jahr zuvor. Analysten hatten mit einem etwas geringeren Rückgang gerechnet. Allerdings sanken die Erträge um fast ein Prozent auf gut 5,5 Milliarden Pfund. Zudem musste das Institut höhere Kosten bewältigen als ein Jahr zuvor./stw/zb