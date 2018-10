Barclays verdient dank gesunkener Risikovorsorge deutlich mehr

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank":

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Großbank Barclays hat im dritten Quartal von einer deutlich geringeren Vorsorge für Kreditausfälle profitiert.



So verdiente die Bank im dritten Quartal bei leicht sinkenden Erträgen deutlich mehr als vor einem Jahr. Der Überschuss sei um knapp drei Viertel auf rund eine Milliarde Pfund (rund 1,1 Mrd Euro) gestiegen, teilte die Bank am Mittwoch in London mit. Damit schnitt die britische Bank etwas besser ab, als Experten erwartet hatten. Hauptgrund für den Gewinnanstieg war die um rund zwei Drittel auf 254 Millionen Pfund gesunkene Risikovorsorge./zb/jha/