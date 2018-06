Barclays Bk Ipath B Indl Mtl: Aktienanalyse vom 29.06.2018

In unserer neuen Analyse nehmen wir Barclays Bk Ipath B Indl Mtl unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "". Die Barclays Bk Ipath B Indl Mtl-Aktie notierte am 28.06.2018 mit 48,58 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist NYSE Arca.

Unser Analystenteam hat Barclays Bk Ipath B Indl Mtl auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 4 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. {POS_NEG_NEU_DAYS}. Die Kommunikation über Barclays Bk Ipath B Indl Mtl bewegt sich aktuell in einem relativ neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.

2. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Barclays Bk Ipath B Indl Mtl-Aktie: der Wert beträgt aktuell 88,22. Demzufolge ist das Wertpapier überkauft, wir vergeben somit ein "Sell"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Barclays Bk Ipath B Indl Mtl auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Hold"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Barclays Bk Ipath B Indl Mtl damit ein "Sell"-Rating.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Barclays Bk Ipath B Indl Mtl-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 50,49 USD. Der letzte Schlusskurs (48,58 USD) weicht somit -3,78 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (50,83 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,43 Prozent Abweichung). Die Barclays Bk Ipath B Indl Mtl-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Barclays Bk Ipath B Indl Mtl-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.