Barclays Bank Plc IPath B Cotton: Wer hätte das gedacht?

Für die Aktie Barclays Bank Plc IPath B Cotton stehen per 24.11.2020, 04:26 Uhr 41.98 USD zu Buche.

Unsere Analysten haben Barclays Bank Plc IPath B Cotton nach 4 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Barclays Bank Plc IPath B Cotton-Aktie ein Durchschnitt von 36,67 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 41,98 USD (+14,48 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (40,5 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,65 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Barclays Bank Plc IPath B Cotton-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Barclays Bank Plc IPath B Cotton erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Barclays Bank Plc IPath B Cotton in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Barclays Bank Plc IPath B Cotton wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.

3. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Barclays Bank Plc IPath B Cotton auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Barclays Bank Plc IPath B Cotton in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Buy". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Barclays Bank Plc IPath B Cotton hinsichtlich der Stimmung als "Buy" eingestuft werden muss.

