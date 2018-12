Barclays Aktie: Solide Ergebnisse

Barclays hat in den ersten 9 Monaten solide Ergebnisse vorgelegt. Allerdings schwebt der Brexit wie ein Damoklesschwert über der britischen Bank. Es ist nach wie vor unklar, was nach dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union passiert. Chaotische Zustände in der britischen Wirtschaft würden auch die Banken treffen. In den ersten 9 Monaten konnte Barclays die Risikovorsorge für faule Kredite um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.