Barclays Aktie: Interessante Aussichten?

Großbritannien ist eines der am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder Europas. Das bekommt auch Barclays zu spüren. Auf dem Heimatmarkt gab es starken Gegenwind. In den ersten 9 Monaten stiegen die Bruttoeinnahmen um 3% auf 16,8 Mrd £. Der Gewinn ging um 26,6% auf 1,3 Mrd £ zurück. Im 3. Quartal wurde das Ergebnis von Rückstellungen für faule Kredite in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung