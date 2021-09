Barclays-Aktie: Erhöhtes Kursziel impliziert 20% Aufwärtspotenzial!

Barclays-Analyst Blayne Curtis hat(NASDAQ:CRUS) von Equal Weight auf Overweight hochgestuft und das Kursziel von $95 auf $100 erhöht, was einem Kursanstieg von 19,6% entspricht. Curtis sieht für Cirrus einen Weg zu weiteren inhaltlichen Zuwächsen bei(NASDAQ:AAPL) in den nächsten Jahren und für Android Möglichkeiten in den Bereichen Audio und Energie. Darüber hinaus bevorzugt er Namen, die auf den Mobiltelefonmarkt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!