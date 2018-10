Die Barcelona Boat Show präsentiert ihr innovativstes und unternehmerischstes Jahr

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Innovation, Technologie und Unternehmertum sind die wichtigstenSäulen der 57. Barcelona International Boat Show(http://www.salonnautico.com/en/home), die vom 10. bis 14. Oktober inPort Vell in der katalanischen Hauptstadt stattfindet. Die Messe wirdim Vergleich zum Vorjahr um 8 % größer sein, mit mehr Vitrinen,Booten, Räumen und Aktivitäten, die es den Besuchern ermöglichen,mehr über die Zukunft des Segelns zu erfahren und die Welt derNavigation zu genießen.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/754648/Barcelona_Boat_Show.jpg )Die Barcelona Boat Show, organisiert von Fira de Barcelona inZusammenarbeit mit dem nationalen Verband der nautischen Unternehmen(seine spanischen Initialen sind ANEN), setzt mit der Durchführungdes ersten Nautic-Tech-International-Investmentforums auf ihreprofessionellste Facette. Das Investmentforum beinhaltet einenWettbewerb unter 35 nationalen und internationalen Start-ups aus demBereich der nautischen Industrie sowie die zweite Auflage derProfessional Meetings Sessions, einer Reihe von Konferenzen zurFörderung von Geschäftskontakten unter Fachleuten innerhalb desnautischen Sektors.Darüber hinaus wird die Boat Show mehr als 120 neue Produkte imZusammenhang mit Booten, Motoren und Elektronik zeigen und zur Schaustellen, wie die weltweit führenden großen Marken sich für dieIntegration von Technologie engagieren, um die Leistungen ihrerSegelboote, Yachten, Schnellboote und Motoren zu erhöhen. Zu diesenneuen Produkten gehören ein Dutzend Modelle, die für das besteeuropäische Boot des Jahres nominiert sind.Somit werden die Docks El Moll d'Espanya und El Moll de la Fustain Port Vell eine der größten schwimmenden Ausstellungen der letztenJahre und das Beste, was derzeit in Spanien angeboten wird,beherbergen. Gleichzeitig werden zu Lande kleine Schiffe undbiegesteife aufblasbare Boote sowie die neuesten Produkte aus denBereichen Elektronik, Motoren, Farben, Segel, Anhänger, Charterflügeund nautische Dienstleistungen ausgestellt.Marken wie Astondoa, Hanse, Solaris, Dufour, Jeanneau, Bénéteau,Sunseeker, Azimut, Bayliner, de Antonio Yachten, Pardo Yachts,Prestige und Quicksilver werden an einem Show-Set teilnehmen, das dieverbesserte Situation in der Branche widerspiegeln wird. Im Jahr 2018wird es 275 Vorführstücke und mehr als 700 Wasserfahrzeuge (171 davonim Wasser) geben, die mehr als 25.400 Quadratmeter Nettoflächeeinnehmen werden. Damit ist die Fläche um 8 % größer als im Vorjahr.Außerdem wird es einen Handelsraum für gebrauchte Boote mit 18 bis 30Metern Länge geben.Darüber hinaus wird die Barcelona Boat Show besonderen Wert aufSport- und Leichtbootsegeln legen. Ein umfangreiches Aktivitäts- undErlebnisprogramm zur Förderung des Segelns wird eine weitere großeAttraktion der diesjährigen Boat Show sein.Pressekontakt:Eduard Perez+34-93-233-21-66eperezm@firabarcelona.comOriginal-Content von: Fira de Barcelona, übermittelt durch news aktuell