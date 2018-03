Zu Barbies Geburtstag Jackpot geht mit 42 Millionen Euro nach Berlin (FOTO)

Münster (ots) -Passend zum heutigen Geburtstag der Modepuppe Barbie konnte einEurojackpot-Spieler aus Berlin den mit 42 Millionen Euro gefülltenJackpot in der obersten Gewinnklasse treffen: Bei der vierten Ziehungder laufenden Jackpotphase wurden die Gewinnzahlen 15, 23, 28, 33 und36 sowie die beiden Eurozahlen 4 und 7 gezogen. Mit seinem Glückstippgewinnt der Berliner 42.670.719,30 Euro. Wenn der neueMulti-Millionär auch ein Freund von Barbie oder dem männlichenKonterfei Ken ist, kann sich der neue Eurojackpot-Millionär fürseinen Gewinn rund 2,8 Millionen Puppen kaufen, wenn man einenDurchschnittspreis von 15 Euro pro Puppe unterstellt.Die Barbie-Puppe gilt als eine der bekanntesten undmeistverkauften Puppen der Welt und gehört damit zu denSpielzeugklassikern. Im März 1959 wurde die allererste Barbie Puppeauf der Spielwarenmesse in New York präsentierte. Seitdem hat dasblonde Mannequin einen Siegeszug durch die ganze Welt angetreten unddie Herzen von Millionen modebegeisterter Mädchen erobert. In vieleneuropäischen Ländern besitzt die Modepuppe eine ungeheureBeliebtheit. In Deutschland alleine besitzt laut Wikipedia jedesMädchen durchschnittlich sieben Barbie-Puppen.Ob die Gewinner im zweiten Gewinnrang auch Fans von Barbie oderKen sind ist nicht bekannt. Unabhängig davon werden sich die sechsSpielteilnehmer aus Bayern (2 x), Nordrhein-Westfalen (3 x) undRheinland-Pfalz dennoch über ihre Großgewinne in Höhe von jeweils317.860,60 Euro freuen.Die nächste Runde für den Eurojackpot beginnt am kommendenFreitag, dem 16. März 2018. Dann kommt der garantierteMindest-Jackpot von 10 Millionen Euro zur Auslosung. Mitspielen kannman in allen Lotto-Annahmestellen und unter www.eurojackpot.de.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deeurojackpot.spiegel.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuell