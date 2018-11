"Der Barbier von Sevilla": Aus der Arena di Verona präsentiert 3sat neu überarbeitete Fassung von Hugo De Ana (FOTO)

Mainz (ots) -Samstag, 10. November 2018, 20.15 UhrErstausstrahlungHugo De Ana bringt seine schon vor zehn Jahren viel beachteteInszenierung von Rossinis heiterem Feuerwerk "Der Barbier vonSevilla" in einer neu überarbeiteten Fassung in die Arena di Verona.Neben der jungen georgischen Sopranistin Nino Machaidze als Rosinabrillieren Ferruccio Furlanetto als Basilio und der 76-jährigeBariton Leo Nucci als Figaro, der sich mit der Titelrolle von seinenFans verabschiedet. 3sat zeigt "Der Barbier von Sevilla" am Samstag,10. November 2018, 20.15 Uhr, in Erstausstrahlung.Für seine Inszenierung verwandelt Hugo De Ana den gigantischenBühnenraum des römischen Amphitheaters in ein Opernwunderland - ineinen riesigen Garten, in dem die Rosen so groß sind wie Bäume undSchmetterlingsflügel die Spannweite eines Hängegleiters haben. Indiesem "Liebesgarten" zündet der Argentinier mit den Choreografienvon Leda Lojodice ein inszenatorisches Feuerwerk, dem ein echtes zumFinale folgt. Mit großer Spielfreude übertragen Leo Nucci undFerruccio Furlanetto Rhythmus und Brillanz der Partitur in dasRiesenrund der Arena und verlieren dabei nie die Intimitäten undWirrungen der Handlung aus den Augen.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sevilla3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell