Barbie® setzt auf den Wellness-Megatrend bei Kindern und bringt eine eigene Wellness-Kollektion auf den Markt (FOTO)

Frankfurt/Nürnberg (ots) - Die Sammlung lehrt Mädchen Alltagsroutinen, die dasemotionale Wohlbefinden fördern, und umfasst drei Hauptthemen: Meditation,körperliches Wohlbefinden und Sorgfalt.- Breathe with Me Barbie ist eine Meditationspuppe, die dieAchtsamkeit mit fünf geführten Meditationsübungen feiert, diemit Licht- und Toneffekten die Mädchen zu ihrer eigenen Praxisinspirieren.Ob im Tourismus oder in der Freizeit: Wellness liegt im Trend - ganz gleich, obmit der gesamten Familie oder individuell für Kinder. Letztere bekommen dieseEntwicklung in ihrem Alltag deutlich mit, z.B. durch ihre Freunde, die Yoga-oder Meditationskurse besuchen, durch die Schule oder auch zuhause durch ihreEltern. Barbie, die globale Ikone und vielfältigste Puppe auf dem Markt, stelltauf Basis dessen am Donnerstag, den 30. Januar 2020, eine neue Linie vonWellnesspuppen vor. In Anerkennung des Anstiegs emotionaler Wohlfühlpraktikenbei Mädchen, wie Yoga (das um 63% zugenommen hat) und Meditation (um 90%) imLaufe von fünf Jahren, wird Barbie im Jahr 2020 Mädchen die Vorteile derSorgfalt spielerisch nahe bringen.Mit aufregenden, multisensorischen Produkten können Mädchen die verschiedenenFacetten des Wohlbefindens erkunden und gleichzeitig die Trends, die sie um sichherum sehen, ausspielen. Jetzt können Kinder mit einer neuenBarbie-Wellness-Kollektion Praktiken wie Meditation und Wellness-Tagenachstellen.Senior Vice President Lisa McKnight von der Marke Barbie brachte zum Ausdruck:"Als eine Marke, die immer am Puls der Kultur ist, sind wir stolz darauf, unsereneue Barbie-Linie einzuführen, um die Wellness-Trends zu feiern, die Mädchen umsich herum zu Hause, in der Schule und darüber hinaus sehen. Von der Meditationbis hin zu Gesichtsmasken hebt jedes Barbie-Produkt eine andere Facette desWohlbefindens hervor, um den Spaß zu fördern, der sich auf die Selbstpflege unddie eigene Sorgfalt konzentriert".Das gesamte Sortiment ist unten aufgeführt und ist im Handel ab einem Preis vonEUR19,99 erhältlich.ZUM PRODUKT:Barbie® Wellness Meditations Puppe und SpielsetUVP*: EUR34,99 | 3Y+ | Verfügbar ab Frühjahr 2020- Diese Puppe mit Meditationsthema feiert eine ihrerLieblingsarten, sich mit Licht und Klang aufzuladen, und enthälteine Puppe, einen Welpen und vier Wolkenemojis, die dieMeditation leiten.- Drücken Sie einfach den Knopf in der Halskette der Puppe, umeine von fünf geführten Meditationsübungen zu aktivieren, diemit Licht- und Toneffekten ihre eigene Praxis inspirieren.- Breathe with Me Barbie ist in kuscheliger Lounge-Kleidunggekleidet und bietet zusätzliche Flexibilität für realistischesPosing und aktives Spiel.- Der Welpe hilft der Puppe bei der Visualisierung: Platzieren Sieeines der vier Wolkenemojis - Love Rainbow, Sad Rain, HappySunshine oder Grumpy Red - in ihren Kopf, um eine Emotionauszudrücken; schalten Sie sie hoch, um ein neues Gefühlauszudrücken*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Die Festlegung desVerkaufspreises liegt im alleinigen Ermessen des HändlersÜber MattelMattel ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Kinderunterhaltung,das sich auf die Entwicklung und Produktion von Qualitätsspielzeug undKonsumgütern spezialisiert hat. Wir schaffen innovative Produkte undErfahrungen, die Kinder inspirieren, unterhalten und spielerischweiterentwickeln. Wir binden die Verbraucher durch unser Portfolio anFranchise-Produkten, einschließlich Barbie®, Hot Wheels®, American Girl®,Fisher-Price®, Thomas & Friends® und Mega®, sowie durch andere beliebte Marken,die wir besitzen oder in Partnerschaft mit globalen Unterhaltungsunternehmenlizenzieren. Unser Angebot umfasst Film- und Fernsehinhalte, Spiele, Musik undLive-Events. Wir sind an 40 Standorten tätig und verkaufen Produkte in mehr als150 Ländern in Zusammenarbeit mit den weltweit führenden Einzelhandels- undTechnologieunternehmen. Seit der Gründung im Jahr 1945 ist Mattel stolz darauf,ein vertrauenswürdiger Partner zu sein, wenn es darum geht, das Wunder derKindheit zu erforschen und Kindern die Möglichkeit zu geben, ihr vollesPotenzial zu erreichen. Besuchen Sie uns online unter www.mattel.com.