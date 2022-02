Barbie-Hersteller Mattel erwartet weiter gute Geschäfte

EL SEGUNDO (dpa-AFX) - Nach dem Spielzeug-Boom in der Pandemie rechnet der US-Branchenriese Mattel weiter mit starker Nachfrage. Der Barbie- und Hot-Wheels-Hersteller geht in diesem Jahr von einem Umsatzwachstum von acht bis zehn Prozent aus, wie er am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Auch im Schlussquartal 2021 übertraf der Hasbro-Rivale die Erwartungen deutlich. Dank eines starken Weihnachtsgeschäfts legten die Erlöse gegenüber dem Vorjahreszeitraum um zehn Prozent auf knapp 1,8 Milliarden Dollar (1,6 Mrd Euro) zu. Netto verdiente Mattel 225,8 Millionen Dollar - rund 75 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Aktie stieg nachbörslich um zehn Prozent.

Nach Jahren der Krise laufen die Geschäfte bei Mattel schon länger wieder besser. 2021 nahm der Umsatz insgesamt um 19 Prozent auf 5,5 Milliarden Dollar zu. Den Nettogewinn erhöhte der nach Hasbro zweitgrößte US-Spielzeughersteller sogar um 631 Prozent auf 903 Millionen Dollar. Mattel-Chef Ynon Kreiz sieht das Unternehmen nach erfolgreicher Neuausrichtung wieder auf Kurs und rechnet auch im nächsten Jahr noch mit starkem Wachstum. Mattel hatte zuletzt einen Coup gelandet und Hasbro die Lizenz für Disney-Prinzessinnen aus Filmen wie "Die Eiskönigin" abgeluchst. Mattel hatte die lukrativen Rechte 2016 verloren, was zu deutlichen Geschäftseinbußen führte./hbr/DP/he