Barbara Schöneberger begeistert Messebesucher für Kompression (FOTO)

Bayreuth (ots) -medi sorgte für ein Highlight bei der diesjährigen OTWorld 2018 inLeipzig: Denn der Auftritt des Bayreuther Hilfsmittelherstellersstand in diesem Jahr ganz im Zeichen der neuen MarkenbotschafterinBarbara Schöneberger. Der prominente TV-Star begeisterte die Besuchermit Charme, Authentizität und Schlagfertigkeit. Entsprechend groß warder Ansturm auf den Messestand bei Standführung, Bühneninterviewssowie Autogramm- und Fotostunde.Auf der OTWorld 2018 in Leipzig, der Weltleitmesse fürKompressionstherapie, Prothetik, Orthetik, Orthopädieschuhtechnik undtechnische Rehabilitation, präsentierte medi vom 15. bis 18. Maistarke Produktneuheiten, innovative Therapiekonzepte und digitaleServices für den Fachhandel. Besonders gespannt warteten die Besucherdennoch auf den zweiten Messetag, denn medi hatte den Besuch seinerMarkenbotschafterin Barbara Schöneberger angekündigt.Barbara auf Tuchfühlung mit der Produktvielfalt von mediDeutschlands schönste Moderatorin(1) bahnte sich den Weg durch diewartende Menge zur medi Bühne und gesellte sich zu ModeratorChristian Höreth, um dann bei einer Standführung die Neuheiten undDetails aus den verschiedenen Produktbereichen genauer unter die Lupezu nehmen. Besonderes Interesse galt der großen Farb- undMustervielfalt im Bereich der flachgestrickten Kompressionsstrümpfefür Lip- und Lymphödempatientinnen, den neuen Bandagen der E+motionPerformance Collection sowie dem breiten Orthesenangebot fürPatienten mit Kniearthrose. Bei den Druckmessplatten zog BarbaraSchöneberger gleich ihre High Heels aus und probierte selbst dieGanganalyse aus.Barbara liebt Kompression - und jeder darf es wissen!Im Interview mit Christian Höreth erklärte Barbara Schönebergerschließlich, wie sie Markenbotschafterin von medi wurde und verriet:"Die Menschen da draußen kennen mich inzwischen natürlich. Geradedeshalb ist es sehr wichtig, dass die Kooperationen, die ich eingehe,authentisch sind. Ich kann mir hier keinen ,Quatsch' erlauben,sondern arbeite nur mit Partnern, die auch wirklich zu mir passen.Mit dem Thema Kompression habe ich bereits seit Jahren zu tun und derZusammenarbeit deshalb auch sofort zugestimmt. Und es ist großartigfür mich, heute diesen Tag auf der OTWorld mitzuerleben, denn es gibtso unfassbar viele Technologien, die das Wohlbefinden erhöhenkönnen!" Sie stehe vor allem dafür, dem Thema Kompression noch mehrAufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zu verleihen."Starke Wirkung für starke Frauen": Zwei Powerfrauen im GesprächMit Modebloggerin und Lipödempatientin Caroline Sprott war einweiterer besonderer Gast am medi Stand. Auch sie ist mediMarkenbotschafterin. Seit 2016 ist die überzeugte medivenFlachstrick-Trägerin das Gesicht verschiedener Lymphkampagnen beimedi. Im Bühnen-Talk mit Barbara Schöneberger und Christian Hörethgestand sie: "Barbara ist schon seit dem Teenager-Alter ein großesVorbild für mich. Vor unserem Treffen habe ich vor Aufregung wedergeschlafen noch gegessen!"Die Gemeinsamkeit beider Frauen: Sie tragen Kompression - wennauch für völlig unterschiedliche Zwecke. Denn während BarbaraSchöneberger keine medizinische Indikation hat, wurde bei CarolineSprott 2010 ein Lipödem diagnostiziert. So berichtete die 29-jährigeFrau von ihrem Weg, den sie von der Diagnose bis heute ging und wiesie es geschafft hat, ihr Selbstbewusstsein zurückzuerlangen. "Stattin die Flitterwochen zu fahren, investierten mein Mann und ich damalsin meine Fettabsaugung, der sogenannten Liposuktion", sagte sie.Caroline Sprott erzählte auch, dass sie inzwischen viel Sport treibt,ihr Gewicht reduziert hat und täglich flachgestrickteKompressionsstrümpfe trägt: "Ich schätze die enorme Vielfalt, diemedi im Flachstrick-Bereich bietet. Denn die Ödemversorgung ist daseine. Aber die Therapie für mein Selbstbewusstsein ist ganz klarMode! Beides kann ich vereinbaren. Es ist ja inzwischen purer Luxus,in wie vielen Farben und Ausführungen es die Strümpfe gibt. Voreinigen Jahren war das noch ganz anders." Barbara Schönebergerergänzte: "Und es gibt heute auch ganz andere Wege, Menschen darüberaufzuklären und sie zu informieren. Gerade habe ich beispielsweisedie medi companion App bei der Standführung gesehen - das geht jaweit über die Produkte hinaus."Auch den Umgang mit Kritik thematisierten beide. Ihr Credo: Mansolle seinen Körper so respektieren, wie er ist. AlsMarkenbotschafterinnen von medi machen Barbara Schöneberger undCaroline Sprott auf unterschiedliche Weise und für ganzunterschiedliche Zielgruppen auf das Thema Kompression aufmerksam.Doch ihre gemeinsame Botschaft: Kompression kann das Körpergefühl,das Wohlbefinden und die Gesundheit positiv beeinflussen - ganzgleich, ob mit medizinischer Indikation oder ohne. DieLeistungspalette umfasst medizinische Kompressionsstrümpfe, adaptiveKompressionsversorgungen, Bandagen, Orthesen,Thromboseprophylaxestrümpfe, Kompressionsbekleidung undSchuh-Einlagen. Darüber hinaus fließen mehr als 65 Jahre Erfahrung imBereich der Kompressionstechnologie in die Entwicklung von Sport- undFashion-Produkten der Marken CEP und ITEM m6. Das Unternehmen liefertmit einem weltweiten Netzwerk aus Distributeuren und eigenenNiederlassungen in über 90 Länder der Welt. 