Baozun: Das hätte keiner erwarten können!

Für die Aktie Baozun aus dem Segment "Internet Einzelhandel" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 21.04.2020, 07:51 Uhr, ein Kurs von 30.54 USD geführt.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Baozun-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Baozun vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (53,63 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 79,59 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 29,86 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Baozun eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Baozun verläuft aktuell bei 38,75 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 29,86 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -22,94 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 29,73 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Baozun-Aktie der aktuellen Differenz von +0,44 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Baozun beträgt das aktuelle KGV 44,33. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" haben im Durchschnitt ein KGV von 35,95. Baozun ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Sell"-Einschätzung.