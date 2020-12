Baozun Inc.: So wird das nichts!

Von Anfang Oktober bis in den frühen November hinein vollzog die Akte der Baozun Inc. einen dynamischen Anstieg. Er endete am 9. November auf einem Hoch bei 43,29 US-Dollar. Die anschließend eingeleitete Konsolidierung vermochte die 50-Tagelinie im ersten Anlauf noch nicht zu erreichen.

Dies geschah erst Ende November. Zwar wurde der gleitende Durchschnitt dabei zeitweise unterschritten, insgesamt konnten die Bullen



